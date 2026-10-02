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Κατηγορίες για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα απήγγειλε ο Εισαγγελέας στον 32χρονο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που εκτυλίχθηκε τα μεσάνυχτα στο Λαύριο.

Η ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη περιλαμβάνει το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή καθώς και τα πλημμελήματα για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

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Η δικογραφία ανατέθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με την δικογραφία ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφος του με τον σύντροφό της, σπάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα. Επιτέθηκε άγρια στο ζευγάρι με μαχαίρι καταφέρνοντας και στους δύο πολλαπλά πλήγματα.

Ο 33χρονος σύντροφος της γυναίκας νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση ενώ η 32χρονη φέρει τραύματα στους πνεύμονες, την πλάτη και το πρόσωπο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η επίθεση έγινε παρουσία των δύο μικρών παιδιών του κατηγορούμενου και της 32χρονης.