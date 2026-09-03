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Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Αλμυρό, με θύμα μία 22χρονη έγκυο, η οποία φέρεται να δέχθηκε άγρια επίθεση από τον 28χρονο σύντροφό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου, στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε γειτόνισσα που βρέθηκε μπροστά στο επεισόδιο, μεταξύ του ζευγαριού ξέσπασε καβγάς για ασήμαντη αφορμή, ο οποίος πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιο περιστατικό.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news ο 28χρονος επιτέθηκε στη σύντροφό του και την κλώτσησε στα πόδια, στο κεφάλι και στην πλάτη, ενώ η 22χρονη ήταν έγκυος.

Η γειτόνισσα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο 28χρονος να συλληφθεί. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την επόμενη ημέρα, 31 Αυγούστου, ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η εκδίκαση της υπόθεσης, ωστόσο, αναβλήθηκε καθώς η 22χρονη δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Η υπόθεση επανήλθε ενώπιον του δικαστηρίου την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, όπου ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι κλώτσησε την έγκυο σύντροφό του και ζήτησε να ακολουθηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Η 22χρονη δεν παρέστη ούτε αυτή τη φορά στο δικαστήριο. Ως εκ τούτου, η υπόθεση αναβλήθηκε εκ νέου και ορίστηκε να εκδικαστεί στις 17 Σεπτεμβρίου, προκειμένου η νεαρή γυναίκα να εμφανιστεί και να καταθέσει.

Με πληροφορίες από gegonota.news