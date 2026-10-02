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Ο δράστης εισέβαλε στην κατοικία σπάζοντας το τζάμι του ισογείου, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και δύο ανήλικα παιδιά, και στη συνέχεια παραδόθηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές.

Κατά του 32χρονου δράστη είχαν υποβληθεί στο παρελθόν τέσσερις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, για τις οποίες του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι από τις εισαγγελικές αρχές.

Παρά τη χορήγηση της εφαρμογής Panic Button και τη λήψη μέτρων προστασίας από την αστυνομία, η 32χρονη δεν χρησιμοποίησε την εφαρμογή κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε εκ νέου στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.

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Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αιματηρής επίθεσης στο Λαύριο, με την 32χρονη και τον νυν σύντροφό της να τραυματίζονται σοβαρά από τον πρώην σύντροφό της. Η ίδια περιγράφει τις δραματικές στιγμές της επίθεσης και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να διαφύγει.

Όπως ανέφερε μέσα από το νοσοκομείο στον ΑΝΤ1 η 32χρονη, ο Ρουμάνος πρώην σύντροφός της κατάφερε να εισέλθει στην κατοικία της, ανεβαίνοντας στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου από διπλανό σπίτι. Στη συνέχεια, έσπασε με βαριοπούλα την αλουμινένια πόρτα της κουζίνας και μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού.

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«Σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου από γειτονικό σπίτι, έσπασε με βαριοπούλα μια αλουμινένια πόρτα με τζάμι, κουζίνας, μπήκε μέσα με ένα στιλέτο και μας κατακρεούργησε», είπε η 32χρονη. «Ο σύντροφός μου, για να με προστατέψει, τον έσπρωξε και εγώ κατάφερα να βγω έξω, αλλά με κυνήγησε και με μαχαίρωνε μέχρι έξω. Έχω τρύπες στους πνεύμονες και πολλές μαχαιριές – και στο πρόσωπο και στα πλευρά και στην πλάτη», συνέχισε.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης τραυμάτισε με μαχαίρι τόσο την πρώην σύντροφό του όσο και τον νυν σύντροφό της. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, επιχείρησε να του προκαλέσει τραυματισμό και στα γεννητικά όργανα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΚΑΤ.

Η 32χρονη, από την πλευρά της, πήρε εξιτήριο από το Ασκληπιείο Βούλας και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, καθώς διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται καλή.

Τέσσερις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 32χρονου



Τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και μια καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου άνδρα, που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφο του και τον νυν σύντροφο της στο Λαύριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι τέσσερις καταγγελίες είχαν υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής είχε υποβληθεί τον Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την πρώτη καταγγελία, η οποία αφορούσε απειλές κατά της ζωής της γυναίκας, της είχε χορηγηθεί η εφαρμογή Panic Button, η οποία, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, δεν χρησιμοποιήθηκε. Παράλληλα, η γυναίκα είχε ενημερωθεί για τη δυνατότητα μεταφοράς της σε δομή, την οποία αρνήθηκε. Η Αστυνομία αναφέρει ακόμη ότι είχαν ληφθεί πρόσθετα μέτρα προστασίας, μεταξύ άλλων με περιπολίες και φύλαξη, όποτε αυτό ζητούνταν, καθώς και με επακόλουθες επικοινωνίες παρακολούθησης της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν τέλεση νέων παράνομων πράξεων.

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Στο πλαίσιο της διερεύνησης του τελευταίου καταγγελλόμενου περιστατικού, ο άνδρας αναζητήθηκε και εντοπίστηκε στον χώρο εργασίας του. Κατά τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες σε όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλείο κοπής και μεταλλική ράβδος. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του και στην οποία γινόταν αναφορά και στο προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που αφορούν την απαγόρευση προσέγγισης της οικίας και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα του παρουσία συνηγόρου.

«Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η εισβολή στο σπίτι και η επίθεση στο ζευγάρι

Ο 32χρονος φαίνεται πως γνώριζε καλά τον χώρο, καθώς στο παρελθόν είχε διαμείνει στην ίδια κατοικία μαζί με την πρώην σύντροφό του και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 2 και 3 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της 32χρονης, ενώ είχε εμφανιστεί στην περιοχή και τις προηγούμενες ημέρες.

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Ο άνδρας έφτασε στην κατοικία της πρώην συντρόφου του και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι στο ισόγειο, προκειμένου να εισέλθει στο σπίτι.

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου ο 32χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο νυν σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ήταν μαχαίρι.

Η 32χρονη υπέστη τραύματα στην πλάτη, τον πνεύμονα και τα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος τραυματίστηκε στην περιοχή της κλείδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων.

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Μετά το περιστατικό, ο 32χρονος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου παραδόθηκε στις Αρχές και συνελήφθη.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, καθώς και το ιστορικό των προηγούμενων καταγγελιών που φέρεται να έχουν γίνει σε βάρος του 32χρονου.

Μαρτυρίες για συχνούς καβγάδες και απειλές

Γείτονες της περιοχής περιέγραψαν στο ΕΡΤnews, μια κατάσταση έντασης που φέρεται να είχε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρεται, τον τελευταίο χρόνο, πριν ο 32χρονος φύγει από το σπίτι, οι γείτονες άκουγαν συχνά φωνές και καβγάδες.

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Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας έβγαινε στο μπαλκόνι και απειλούσε την πρώην σύντροφό του, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, «θα σου λιώσω το κεφάλι».

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Οι συγκεκριμένες αναφορές αποδίδονται σε μαρτυρίες και πληροφορίες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Dikastiko.gr

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