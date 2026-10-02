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Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο με έναν 32χρονο Ρουμάνο να εισβάλει με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφο του, όπου εκείνη διαμένει με τον νυν σύντροφό της και τα παιδιά που είχε αποκτήσει με τον δράστη, και να του επιτίθεται με μαχαίρι μπροστά μάλιστα στα μάτια τα ανήλικων.

Ο 32χρονος μπήκε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του σπάζοντας το τζάμι με βαριοπούλα και αμέσως άρχισε να λογομαχεί έντονα με την επίσης 32 ετών μητέρα των παιδιών του και τον νυν σύντροφό της.

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Κάποια στιγμή έβγαλε μαχαίρι, τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν μπροστά τα μάτια των παιδιών των δύο 32χρονων που είναι ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με σοβαρά τραύματα στο Ασκληπιείο της Βούλας ενώ τα δύο παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι.

Μετά την πράξη του ο 32χρονος Ρουμάνος προσήχθη στο ΑΤ Λαυρεωτικής και συνελήφθη.