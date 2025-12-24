Βελτιωμένη εμφανιζόταν η κατάσταση στις εθνικές οδούς μετά την «Οδύσσεια» που περίμενε τους οδηγούς- εκδρομείς των Χριστουγέννων την Τρίτη στα μπλόκα των αγροτών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Τροχαία συνέχιζε την εκτροπή των οχημάτων, λόγω των κινδύνων που συνέχιζαν να υφίστανται ακόμα και μετά την παραχώρηση μιας λωρίδας από τους αγρότες. Λόγω των μπλόκων Θήβας και του Κάστρου, γίνονταν εκτροπές στην κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων από το 70ο χιλιόμετρο έως τη Ριτσώνα, μέχρι και το βράδυ της Τρίτης. Στον κόμβο της Θήβας, η κυκλοφορία γινόταν πρακτικά σε μιάμιση λωρίδα ενώ στο μπλόκο του Κάστρου η κυκλοφορία γινόταν μόνο από την αριστερή λωρίδα, δεδομένου ότι υπήρχαν αρκετά τρακτέρ κάθετα στο οδόστρωμα, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές είναι συνεχώς σε επικοινωνία με τους αγρότες.

Το μεσημέρι της Τρίτης δόθηκε στη κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέμενε κλειστό λόγω των κινητοποιήσεων του αγροτικού μπλόκου στα Μάλγαρα για πολλές ημέρες. Το βράδυ της Τρίτης, η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν κανονικά.Σύμφωνα με την απόφαση των αγροτών, ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός, μέχρι και την Παρασκευή. Στη Νίκαια η κυκλοφορία είχε κάπως αποσυμφορηθεί. Το πρωί της Τετάρτης αναμενόταν τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας να δώσουν συνέντευξη Τύπου.

Το βράδυ της Τρίτης αντιπροσωπεία αγροτών με 30 τρακτέρ από το μπλόκο της Θουρίας κατέβηκε στο κέντρο της Καλαμάτας. Στη συνέχεια επέστρεψαν στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, που παρέμενε κλειστός. Η κυκλοφορία στον κόμβο της Θουρίας γινόταν μέσω παραδρόμου.Σε όλη την Πελοπόννησο, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, υπάρχουν μπλόκα και στη Νεστάνη αλλά και στην περιοχή του Άργους. Ωστόσο, τα τρακτέρ βρίσκονταν στην άκρη.