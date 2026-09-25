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Οι είκοσι εννέα επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το πλοίο με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην Τήνο χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Η ακινητοποίηση του πλοίου προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον ανεφοδιασμό της Ρόδου και της Κω, καθώς στα φορτηγά παραμένουν εγκλωβισμένα τρόφιμα, καύσιμα και εμπορεύματα.

Οι επαγγελματίες των νησιών εκφράζουν ανησυχία για πιθανές ελλείψεις στην αγορά, καθώς το δρομολόγιο αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα τροφοδοσίας τους.

Οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνονται πλέον στην τεχνική διαχείριση του σκάφους και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την πυρκαγιά.

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Η φωτιά που ξέσπασε στο BLUE CARRIER 2, ενώ το πλοίο βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου, προκαλεί αναστάτωση στην τροφοδοσία της Ρόδου και της Κω, καθώς σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων που προορίζονταν για τις δύο αγορές παραμένουν εγκλωβισμένες στα φορτηγά του πλοίου.

Το φορτηγό-οχηματαγωγό εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τα νησιά του Αιγαίου, με ενδιάμεσους σταθμούς τη Σάμο, την Κω και τη Ρόδο. Μάλιστα, η άφιξή του στη Ρόδο είχε προγραμματιστεί για το βράδυ. Η πυρκαγιά και η επακόλουθη ακινητοποίηση του πλοίου, ωστόσο, ανατρέπουν τον προγραμματισμό, με τα φορτία να μην μπορούν προς το παρόν να φτάσουν στους προορισμούς τους και την αγορά των δύο νησιών να αντιμετωπίζει ήδη τις πρώτες επιπτώσεις.

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Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Δωδεκανήσου, Κωνσταντίνος Στυλιανού, στο συγκεκριμένο πλοίο βρισκόταν σημαντικό μέρος του ανεφοδιασμού που προοριζόταν για τη Ρόδο και την Κω. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει μια σειρά από βασικούς τομείς της καθημερινότητας, καθώς στα φορτία περιλαμβάνονται τρόφιμα, προϊόντα κρεοπωλείων, είδη σούπερ μάρκετ, εξοπλισμός, ρουχισμός, έπιπλα, καύσιμα και άλλα εμπορεύματα. Προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν, σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού, και τα φαρμακεία, καθώς και άλλες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την καθημερινή μεταφορά προϊόντων από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία στους επαγγελματίες της αγοράς, καθώς το συγκεκριμένο δρομολόγιο αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα τροφοδοσίας των νησιών. Εφόσον δεν υπάρξει άμεσα εναλλακτική λύση για τη μεταφορά των φορτίων, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις και ελλείψεις σε βασικά προϊόντα.

Ασφαλής εκκένωση του BLUE CARRIER 2 – Σώοι και οι 29 επιβαίνοντες

Το φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2 εκκενώθηκε μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα (25/9) το πρωί, ενώ το πλοίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Οι 29 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο και επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους. Στη συνέχεια, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τήνο. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, οι αρμόδιες Αρχές και οι εξειδικευμένες εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο επικεντρώνονται πλέον στην τεχνική διαχείριση του πλοίου και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Attica Group, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57, ενώ το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Με την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και ξεκίνησε η προσπάθεια κατάσβεσης με ίδια μέσα, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε οργανωμένα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων.