Λεκτικό και σωματικό bullying καθώς και απειλές φαίνεται να οδήγησαν τον 15χρονο να δώσει τέλος στη ζωή του πηδώντας από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας την περασμένη Δευτέρα (5/1).

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό ενώ την ίδια ώρα η τοπική κοινωνία και η οικογένεια του ανήλικου έχουν βυθιστεί στο πένθος.

Σύμφωνα με τη μητέρα του 15χρονου, η οποία μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, το παιδί έπεσε θύμα λεκτικής και σωματικής βίας, υπογραμμίζοντας πως «το φάγανε» οι συμπεριφορές των άλλων. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, ο γιος της δεχόταν ανελέητο bullying, τον αποκαλούσαν «χοντρό», τον χτυπούσαν και τον απειλούσαν.

Η ίδια αναφέρθηκε και στον εθισμό του στα βιντεοπαιχνίδια, σημειώνοντας πως το τελευταίο διάστημα είχε στραφεί σε ταινίες και άρθρα σχετικά με τη σκοτεινή μαγεία, ενδεικτικό ίσως της ψυχολογικής σύγχυσης στην οποία βρισκόταν.

Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της τραγωδίας κρυβόταν στο ηλεκτρονικό τάμπλετ του παιδιού, το οποίο η μητέρα άνοιξε μετά τον θάνατό του, ερχόμενη αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα. Μέσα στη συσκευή εντόπισε απειλητικά μηνύματα αλλά και βίντεο που καταγράφουν τον ξυλοδαρμό του 15χρονου.

Σε ένα από αυτά τα ντοκουμέντα φρίκης, ο ανήλικος φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να αμυνθεί, πριν δεχτεί επίθεση από δύο άλλους ανήλικους που του κάνουν κεφαλοκλείδωμα, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον κλωτσούν με μανία. Το τάμπλετ έχει παραδοθεί ήδη στις αρχές και αποτελεί πλέον κρίσιμο μέρος της έρευνας για την ταυτοποίηση των δραστών.

Στιγμιότυπο από βίντεο στο τάμπλετ του μαθητή – Πηγή: STAR (Glomex)

Το χρονικό του δράματος ξεκίνησε στις 5 Ιανουαρίου, όταν ο 15χρονος πήρε το πατίνι του και έφυγε από το σπίτι λέγοντας στη μητέρα του ότι πάει να πει τα κάλαντα, για να μην επιστρέψει ποτέ. Αρχικά, όταν εντοπίστηκε η σορός του, οι αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ασυνόδευτο προσφυγόπουλο ή αγνοούμενο από την Αθήνα, σενάρια που γρήγορα κατέρρευσαν. Η τραγική επιβεβαίωση ήρθε όταν οι γονείς του τον αναζήτησαν την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα με τις καταγγελίες της μητέρας, ο πατέρας του παιδιού έδωσε μια άλλη διάσταση στην υπόθεση, αποκαλύπτοντας πως λίγες ώρες πριν το μοιραίο, ο γιος του είχε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά.

Ο πατέρας ανέφερε πως ο 15χρονος κρυβόταν όταν εκείνος τον πλησίαζε και δικαιολογούσε τη συμπεριφορά του λέγοντας πως παίζει παιχνίδια με παιδιά από το εξωτερικό, γεγονός που εξετάζεται τώρα από τις αρμόδιες αρχές για να διαπιστωθεί αν υπήρξε εξωγενής υποκίνηση ή πίεση μέσω διαδικτύου.

(Με πληροφορίες από eviathema.gr)