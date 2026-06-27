Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου στη Χαλκίδα, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Σύμφωνα με το Evia Online, το όχημα συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ στην περιοχή της Δροσιάς στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά τέσσερα άτομα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιο σοβαρά τραυματισμένες είναι οι δύο γυναίκες που επέβαιναν ως συνοδηγοί. Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.