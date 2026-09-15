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Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κίσσαμο, για ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ του ίδιου και της 73χρονης μητέρας του.

Ο άνδρας φέρεται να χτυπούσε τη μητέρα του καθημερινά, από τις αρχές του μήνα μέχρι και εχθές που τελικά συνελήφθη, προκαλώντας της τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ σε μία περίπτωση, ο 47χρονος φέρεται να την έπιασε και από τον λαιμό.

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Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιστατικά λάμβαναν χώρα εντός του σπιτιού της οικογένειας.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον 47χρονο και τον οδήγησε αρμοδίως στις δικαστικές Αρχές, όπου θα απολογηθεί για τις πράξεις του.