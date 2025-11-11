Δεν πίστευαν στα μάτια τους, όσοι βρέθηκαν την Κυριακή στην παραλία του Σταυρού (9/11) στα Χανιά καθώς εμφανίστηκε στην ακτή ένα καρχαριοειδές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με βίντεο του zarpanews.gr, το θαλάσσιο ζώο βρέθηκε να παλεύει με τα κύματα δίπλα στα βράχια, με όσους ήταν στο σημείο να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για περιστασιακή προσέγγιση, φαινόμενο που παρατηρείται κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και άλλες φορές στις ελληνικές θάλασσες, καθώς διάφορα είδη καρχαριών πλησιάζουν περιοδικά τις ακτές, κυρίως λόγω ρευμάτων ή αναζήτησης τροφής.

Οι επιστήμονες πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί και επισημαίνουν ότι οι καρχαρίες που συναντώνται στο Αιγαίο και συνολικά στη Μεσόγειο δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο.

Στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί 36 είδη καρχαριοειδών (47 στη Μεσόγειο), τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ακίνδυνα και σπάνια πλησιάζουν τόσο κοντά στην ακτή.