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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στην παραλία Αφράτα, στα Χανιά, όταν ένας 13χρονος τραυματίστηκε έπειτα από δάγκωμα φιδιού, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, παρέχοντάς του τις πρώτες βοήθειες, όταν ένας 13χρονος τραυματίστηκε έπειτα από δάγκωμα φιδιού, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους.

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Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενο από γιατρό, με το πλήρωμα να προσφέρει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες στον ανήλικο πριν από τη διακομιδή του.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.