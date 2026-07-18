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Και εκεί που νομίζαμε ότι τα είχαμε δει όλα στην Αθήνα, ένας οδηγός μηχανής έρχεται να μας εκπλήξει με ένα ασυνήθιστο θέαμα. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε έναν άνδρα να φοράει κράνος και να έχει περασμένο γύρω από τον λαιμό του ένα τεράστιο φίδι.

Viral βίντεο με οδηγό να έχει ένα φίδι τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό του

Το ασυνήθιστο θέαμα τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των διερχόμενων οδηγών στο κέντρο της πόλης και μέσα σε λίγες ώρες, το σχετικό βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια.

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Στις εικόνες διακρίνεται ο αναβάτης να κινείται με τη μοτοσικλέτα του σαν να πρόκειται για κάτι απολύτως συνηθισμένο, ενώ το μεγάλο ερπετό παραμένει τυλιγμένο γύρω τον λαιμό του.

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Άλλοι αντιμετώπισαν την εικόνα με χιούμορ, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν προβληματισμό για το κατά πόσο μια τέτοια συμπεριφορά είναι ασφαλής τόσο για τον ίδιο τον αναβάτη όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, ενώ το βίντεο συνεχίζει να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.