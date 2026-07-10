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Ο παραβάτης στράφηκε με προσβλητικά σχόλια εναντίον αγνώστου πολίτη, τον οποίο κατηγόρησε εσφαλμένα ότι προέβη σε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές.

Το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πολυάριθμα σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κλήση πιθανότατα βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια τακτικής περιπολίας της Δημοτικής Αστυνομίας στην περιοχή.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει το συγκεκριμένο πρόστιμο για παραβάσεις στάθμευσης, ανεξάρτητα από την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας ή την ύπαρξη καταγγελιών.

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Η εικόνα ενός παράνομα σταθμευμένου αυτοκινήτου δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στους ελληνικούς δρόμους. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν ήταν η παράβαση που τράβηξε τα βλέμματα, αλλά η αντίδραση του οδηγού μετά την επιβολή της κλήσης.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση στη δημοφιλή σελίδα του Facebook «Είμαι Ελληναράς και παρκάρω όπου γουστάρω», όπου δημοσιεύτηκε φωτογραφία του χειρόγραφου σημειώματος που άφησε ο ίδιος. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο οδηγός είχε σταθμεύσει σε σημείο όπου απαγορευόταν η στάθμευση και, επιστρέφοντας στο όχημά του, βρήκε στο παρμπρίζ πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

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Πηγή: Facebook

Αντί, όμως, να περιοριστεί στην αποδοχή της παράβασης, επέλεξε να απαντήσει με ένα αιχμηρό μήνυμα, στρεφόμενο εναντίον του ατόμου που πίστεψε ότι ενημέρωσε τις Αρχές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και εκατοντάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο σημείωμά του αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εσύ μ… που κάνεις τις καταγγελίες και μου έβαλαν 30 ευρώ κλήση να ξέρεις πως γύρισα από την δουλειά μου 23:30 και αυτή η θέση ήταν η μοναδική που βρήκα και αυτό 4 στενά μακριά από το σπίτι μου. Εσύ μάλλον ζεις σε άλλη γειτονιά ή έχεις το πρόβλημά σου λυμένο. Ήταν στην γωνία; Ναι! Ενοχλούσε την ορατότητα; Όχι! Περνούσε πεζός; Ναι! Έχει διάβαση για αναπήρους; Όχι! Έχω και φωτογραφικό υλικό. Δεν πειράζει, όμως, όλα δανεικά είναι, θα τα βρεις μπροστά σου.»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σίγουρα το γεγονός ότι ο οδηγός επέλεξε να στραφεί εναντίον κάποιου άγνωστου πολίτη, θεωρώντας πως εκείνος έκανε την καταγγελία, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να προχωρήσει και σε προσβολές .

Ωστόσο, σύμφωνα με τον άνθρωπο που εντόπισε και φωτογράφισε το σημείωμα, στην περιοχή πραγματοποιούνται συχνές περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας, γεγονός που σημαίνει ότι η κλήση είναι πολύ πιθανό να βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου ελέγχου και όχι έπειτα από καταγγελία κατοίκου.

Το σημείωμα του οδηγού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς πολίτες και οδηγούς να επικρίνουν τη στάση του και να τονίζουν ότι η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πράξη «ρουφιανιάς». Αρκετοί σχολιαστές υποστήριξαν ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση σε μια οργανωμένη κοινωνία και όχι αφορμή για αντιπαραθέσεις μεταξύ πολιτών.

Παράλληλα, επισήμαναν ότι η αποδοχή της ευθύνης για μια παράβαση και η καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου είναι η ενδεδειγμένη στάση, αντί της στοχοποίησης όσων καταγγέλλουν αντικοινωνικές συμπεριφορές. Δεν έλειψαν, μάλιστα, οι αναφορές στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι ο σεβασμός στους κανόνες αποτελεί προϋπόθεση για μια πιο πολιτισμένη καθημερινότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει με σαφήνεια τις περιπτώσεις στις οποίες η στάθμευση απαγορεύεται, ανεξάρτητα από το αν το όχημα φαίνεται να μην παρεμποδίζει την κυκλοφορία τη δεδομένη στιγμή. Το πρόστιμο των 30 ευρώ που επιβλήθηκε στον οδηγό αντιστοιχεί σε παράβαση της κατηγορίας Ε1-Α, η οποία συγκαταλέγεται στις ηπιότερες παραβάσεις του ΚΟΚ και δεν συνοδεύεται από διοικητικές κυρώσεις, όπως η αφαίρεση της άδειας οδήγησης.