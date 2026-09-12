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Βαρύ είναι το κλίμα στα Χανιά μετά την είδηση του θανάτου μιας 19χρονης κοπέλας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Χαλέπα, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Η νεαρή αθλήτρια, η οποία ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο, δέχεται πλήθος μηνυμάτων αποχαιρετισμού από φίλους, συμμαθητές και συμπαίκτριές της. Μέσα από αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άνθρωποι που τη γνώριζαν εκφράζουν τη θλίψη τους, γράφοντας μεταξύ άλλων «καλό ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων».

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Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2:33 τα ξημερώματα, στην περιοχή της Χαλέπας και συγκεκριμένα στην οδό Κ. Μητσοτάκη, στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, η 19χρονη οδηγούσε το μηχανάκι της όταν, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αποτελούν αντικείμενο έρευνας, το δίκυκλο εξετράπη προς τη δεξιά πλευρά της πορείας της. Ακολούθησε πρόσκρουση του δικύκλου αρχικά πάνω σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της νεαρής γυναίκας.

Στο σημείο του δυστυχήματος έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Χανίων, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά την άμεση κινητοποίηση, όμως, η 19χρονη είχε ήδη χάσει τη ζωή της. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο.