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Η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, τραυματίζοντας θανάσιμα την ίδια.

Η 27χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας, όπου η θανούσα υπήρξε αθλήτρια για πάνω από 15 χρόνια, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια.

Τοπικοί αθλητικοί φορείς χαρακτήρισαν τον θάνατο της πρωταθλήτριας Ελλάδος ως μια σημαντική απώλεια για τον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία της Έδεσσας.

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Θλίψη έχει προκαλέσει στον αθλητικό κόσμο και στην κοινωνία της Έδεσσας ο θάνατος της 21χρονης Φαίης Δημητριάδου, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Η νεαρή αθλήτρια είχε αφιερώσει από πολύ μικρή ηλικία τη ζωή της στον στίβο. Σε ηλικία μόλις πέντε ετών εντάχθηκε στον Γυμναστικό Σύλλογο Έδεσσας και παρέμεινε ενεργό μέλος του για περισσότερα από 15 χρόνια. Άνθρωποι που τη γνώριζαν τη χαρακτηρίζουν ως ένα κορίτσι που μεγάλωσε μέσα στους αθλητικούς χώρους και έζησε για πολλά χρόνια με επίκεντρο τον πρωταθλητισμό.

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Η Φαίη Δημητριάδου είχε καταφέρει να ξεχωρίσει αγωνιστικά, φτάνοντας στην κατάκτηση του τίτλου της πρωταθλήτριας Ελλάδος. Παράλληλα, διατήρησε ισχυρό δεσμό με τον σύλλογο της Έδεσσας μέχρι τη στιγμή που έφυγε από την πόλη προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η 21χρονη βρισκόταν στη Ρόδο και οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, έχοντας μαζί της ως συνεπιβάτιδα μια 27χρονη γυναίκα. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η Φαίη Δημητριάδου τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 27χρονη συνεπιβάτιδά της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο μοιραίο τροχαίο. Βαρύ είναι το κλίμα και στον Γυμναστικό Σύλλογο Έδεσσας, όπου η είδηση του θανάτου της πρώην αθλήτριας προκάλεσε βαθιά συγκίνηση. Ο σύλλογος την αποχαιρέτησε ως «μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος», υπογραμμίζοντας ότι αποτελούσε μέλος της αθλητικής του οικογένειας για περισσότερα από 15 χρόνια.

«Είναι δύσκολο να αποχαιρετάς ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί μας», ανέφεραν άνθρωποι του συλλόγου, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια της 21χρονης.

Τη θλίψη του για την απώλεια εξέφρασε και ο Α.Σ. Εδεσσαϊκός, επισημαίνοντας πως ο θάνατος της νεαρής αθλήτριας αποτελεί μεγάλη απώλεια όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία.