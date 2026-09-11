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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης στη Χίο, στη συμβολή των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρ. Σμύρνης, στην περιοχή του νοσοκομείου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 67χρονος οδηγός της μίας μοτοσικλέτας, ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος αναβάτης του δεύτερου δικύκλου.

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Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα στα Επείγοντα του νοσοκομείου, καθώς το τροχαίο σημειώθηκε ακριβώς απέναντι από το νοσηλευτικό ίδρυμα, κοντά στον χώρο στάθμευσης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 67χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας.