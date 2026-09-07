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Το όχημα προσέκρουσε σε δεύτερο αυτοκίνητο και στη συνέχεια στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να εγκλωβιστεί ο συνοδηγός.

Ο 63χρονος οδηγός εκτοξεύτηκε από το όχημα λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκαν επίσης τέσσερις ακόμη οδηγοί.

Οι αρχές του Bobigny ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με μια Lamborghini Aventador σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου σε αυτοκινητόδρομο έξω από το Παρίσι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Το δυστύχημα έγινε στον αυτοκινητόδρομο A3, στο ύψος του Montreuil, στην περιοχή Seine-Saint-Denis, βορειοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ βίντεο από τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση έχουν προκαλέσει σοκ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν, μεταξύ των οποίων και μια νοικιασμένη Lamborghini Aventador. Αμέσως μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά.

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Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η Lamborghini φέρεται να προσέκρουσε αρχικά στο δεύτερο όχημα και στη συνέχεια να κατέληξε πάνω στο μεταλλικό διαχωριστικό στηθαίο του αυτοκινητόδρομου.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε ο 63χρονος άνδρας που βρισκόταν στο τιμόνι του πανάκριβου super car να εκτοξευθεί από το όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Ο 27χρονος γιος του, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, δεν κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο. Εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό της Lamborghini και έχασε τη ζωή του όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσε αρχικά ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και στη συνέχεια οι πυροσβέστες του Παρισιού, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ωστόσο, για τους δύο επιβαίνοντες της Lamborghini ήταν ήδη αργά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερις οδηγοί.

Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media αποτυπώνουν τις δραματικές εικόνες που εκτυλίχθηκαν λίγο μετά το φονικό τροχαίο. Η πράσινη Lamborghini Aventador έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και παραμένει τυλιγμένη στις φλόγες, ενώ πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό.

🇫🇷 Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras un violento choque frontal e incendio que involucró a un Lamborghini Aventador de alquiler en una autopista cerca de París. pic.twitter.com/9t1qCiO0a5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, από το πανάκριβο super car είχε απομείνει μόνο μια άμορφη μάζα από κατεστραμμένα σιδερικά.

Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Έρευνα έχει ξεκινήσει από το γραφείο του εισαγγελέα της κοινότητας Bobigny, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και η ακριβής ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.