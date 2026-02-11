Στο Περτούλι Τρικάλων, όπου διεξάγεται η χειμερινή εκπαίδευση- διαβίωση των σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), μετέβη την Τετάρτη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Διοικητή ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ υποστράτηγο Αναστάσιο Δημουλά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΣ ενημερώθηκε για τη διεξαγόμενη χειμερινή εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής, παρακολούθησε μέρος των εκπαιδευτικών αντικειμένων και τους απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Advertisement

Advertisement