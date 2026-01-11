Λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του οποίου ένας 33χρονος προσκαλούσε αναβάτες μοτοσικλετών να συγκεντρωθούν και να κάνουν αυτοσχέδιους αγώνες και ελιγμούς εντυπωσιασμού, εντόπισαν τα στελέχη της Τροχαίας.

Διακριτικά οι αστυνομικοί πήγαν στο “ραντεβού”, έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, έναν 33χρονο και δύο 27χρονους.

Το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Ο 33χρονος συλληφθείς προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο πραγματοποιούσε ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες) οδηγώντας δίκυκλο μεγάλου κυβισμού σε οδικούς άξονες της Αττικής και επιπρόσθετα δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης.