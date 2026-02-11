Κατηγορούμενο για υποθέσεις ναρκωτικών συνέλαβαν αστυνομικοί σήμερα το μεσημέρι (11/2) στον Βόλο τον αδελφό του προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας (Γ.Τ.).

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που ξεκίνησε από νωρίς το πρωί και είχε στόχο την εξιχνίαση υποθέσεων ναρκωτικών, όπλων και κλεμμένων αυτοκινήτων. Κατά τη διάρκεια έρευνας σε κτηνοτροφική μονάδα, οι αρχές εντόπισαν ποσότητες κάνναβης, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του κατηγορούμενου.

Advertisement

Advertisement

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο άνδρας ερευνάται και για παράνομη ανασύσταση ζωϊκού κεφαλαίου, καθώς φέρεται να παραβίασε κανόνες προστασίας από την ευλογιά. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν όλες τις αποζημιώσεις που έχει λάβει, μεταξύ άλλων και για τις ζημιές από τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί η πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων, όχι μόνο στον Βόλο αλλά και σε άλλες περιοχές της Μαγνησίας.