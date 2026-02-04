

Τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη Χίο, περιέγραψε δύτης που συμμετείχε στις επιχειρήσεις, μετά την τραγωδία όπου 15 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά την σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε παράτυπους μετανάστες.

Ο Βαγγέλης Κυρήθρας, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι μαζί με συναδέλφους του ανέσυραν 12 σορούς από το σημείο του δυστυχήματος. «Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα, τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν. Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», είπε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Advertisement

«Το σκάφος ήταν μικρό, 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή να συλληφθεί ο Μαροκινός φερόμενος διακινητής, καθώς στις καταθέσεις τους διασωθέντες τον αναγνωρίζουν ως τον άνθρωπο που τους μετέφερε με το σκάφος. Από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ, συνολικά 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο του νησιού, με τους τρεις να είναι διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ.