Στη σύλληψη του Μαροκινού που διασώθηκε από το πολύνεκρο προσφυγικό ναυάγιο της Χίου προχωρούν οι αρχές με εντολή εισαγγελέα.

Ο Μαροκινός έχει αναγνωριστεί ότι είναι ο διακινητής των παράνομων μεταναστών. Σημειώνεται ότι όλοι οι μετανάστες που επέβαιναν στη λέμβο ήταν Αφγανοί.

Advertisement

Advertisement

Από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ, συνολικά 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο του νησιού, με τους 3 να είναι διασληνωμένοι στη ΜΕΘ.

Από το τετραμελές πλήρωμα του πλωτού σκάφους του Λιμενικού τραυματίστηκαν τα δυο από τα τέσσερα μέλη του πληρώματός του, ενώ το σκάφος εμφανίζει μικρές ζημιές στη δεξιά πλευρά του, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό. Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις.