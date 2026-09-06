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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 15:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα.

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Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ είχε κινητοποιηθεί και ο Δήμος, προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις με υδροφόρες.

Ενώ σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 3.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026