Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 15:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ είχε κινητοποιηθεί και ο Δήμος, προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις με υδροφόρες.
Ενώ σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 3.