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Δημοσιογραφική επιμέλεια Αδάμας Γεροσίδερης

Αίτημα προσκόμισης εγγράφου είχε υποβάλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματία, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

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Απορρίφθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την προσκόμιση εγγράφου που, σύμφωνα με όσα τέθηκαν στο δικαστήριο, αφορούσε την επικοινωνία μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη.

Το αίτημα συνδεόταν με τη δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψή του, κρίνοντας ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είναι απαραίτητο για το παραδεκτό της δήλωσης του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου στρέφεται μόνο κατά των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Η πλευρά του Δημοσίου, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά κατά τη διαδικασία, προσκόμισε συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με την κυριότητα του τροχαίου υλικού. Παράλληλα, η εκπρόσωπός του φέρεται να υπογράμμισε ότι η δήλωση παράστασης για τους τέσσερις συγκεκριμένους κατηγορούμενους δεν συνεπάγεται ότι αυτοί φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την τραγωδία.

Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο εδώλιο για την υπόθεση των Τεμπών βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, σε μία διαδικασία που παραμένει φορτισμένη, τόσο νομικά όσο και ανθρώπινα, λόγω του βάρους της υπόθεσης και της επιμονής των οικογενειών των θυμάτων να φωτιστούν όλες οι πτυχές της τραγωδίας.