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Η ίδια αναγνώρισε την προσωπική της ευθύνη για τη σειρά ατυχιών που οδήγησαν στη σύλληψή της και την απώλεια των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός της.

Σχολιάζοντας το γεγονός με χιούμορ, η ηθοποιός δήλωσε πως το περιστατικό λειτούργησε ως μάθημα, ενώ ανέφερε ότι σύντομα θα έχει ξανά στα χέρια της το δίπλωμά της.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις μετακινήσεις με το μετρό, δηλώνοντας ότι έχει εξοικειωθεί πλήρως με τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

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Στην περιπέτεια που πέρασε με την υπόθεση επικίνδυνης οδήγησης αναφέρθηκε η Δήμητρα Ματσούκα, σχολιάζοντας με χιούμορ πως η δική της περίπτωση έκανε γνωστό σε περισσότερο κόσμο το όριο ταχύτητας στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Η ηθοποιός, Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, αναφερόμενη τόσο στον γάμο της με τον Πέτρο Κόκκαλη όσο και στην υπόθεση που είχε ως αποτέλεσμα την αφαίρεση του διπλώματός της.

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Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο συνελήφθη, καθώς, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας και χωρίς δίπλωμα και πινακίδες κυκλοφορίας.

«Ήταν μια σειρά ατυχιών, είμαι κι εγώ υπεύθυνη»

Η Δήμητρα Ματσούκα, σχολιάζοντας όσα συνέβησαν, έκανε λόγο για μια σειρά ατυχών περιστατικών, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δική της ευθύνη.

«Δεν ήταν κάτι που με είχε κάνει χαρούμενη, ήταν μία σειρά ατυχιών, που με έφερε σε αυτό το σημείο. Δεν ήταν ευχάριστο, είμαι και εγώ υπεύθυνη, είμαι μέχρι ενός σημείου, γιατί όταν σου παίρνουν την πινακίδα, πρέπει να πάρεις το αμάξι σου και να το επαναφέρεις εκεί που ήταν. Είναι μία σειρά τέτοιων πραγμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο για το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος

Στη συνέχεια, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αντιμετώπισε την περιπέτειά της ως ένα μάθημα, επιστρατεύοντας το χιούμορ για να σχολιάσει το όριο ταχύτητας στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

«Βέβαια και είπα ότι πάθημα έγινε μάθημα. Μαζί με εμένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50 χλμ. Έχει κλείσει ο κύκλος και πλησιάζει ο καιρός που θα έχω το δίπλωμά μου στα χέρια και θα μπορώ να οδηγήσω», δήλωσε.

Μάλιστα, η Δήμητρα Ματσούκα αναφέρθηκε θετικά και στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αποκαλύπτοντας ότι έχει εξοικειωθεί με το μετρό.

«Μου αρέσει το μετρό και όπως μετακινούμαι. Το μετρό είναι υπέροχο, πας πολύ γρήγορα στον προορισμό σου και μου αρέσει πολύ», κατέληξε.