Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε για τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές που βιώνει τα τελευταία χρόνια η πελάτισσά του λόγω της υπόθεσης του revenge porn, υπογραμμίζοντας ότι περνά «έναν προσωπικό Γολγοθά».

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, η γνωστή Instagrammer εμφανίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση, στην οποία η ίδια έχει τον ρόλο του θύματος. Στο εδώλιο κάθισαν δύο κατηγορούμενοι: ο τότε σύντροφός της, που εμφανίζεται στο βίντεο που διέρρευσε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να πραγματοποίησε τη βιντεοσκόπηση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το επίμαχο υλικό διακινήθηκε σε τρίτους και στη συνέχεια αναρτήθηκε σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Advertisement

Advertisement

Σε δηλώσεις του το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο γνωστός ποινικολόγος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Ιωάννα Τούνη έχει υποστεί «ψυχολογικό βιασμό»: «Είναι προκλητικό και τη στενοχωρεί να έχει υποστεί ψυχολογικό βιασμό και διασυρμό. Ο κόσμος στοχοποιεί τη γυναίκα και ο άντρας μένει στο απυρόβλητο. Στοχοποιήθηκε η Ιωάννα Τούνη, δεν ήξερε ότι βιντεοσκοπούσε ο σύντροφός της. Από τότε ζει προσωπικό Γολγοθά. Περπατούσε στη Θεσσαλονίκη και δεχόταν λεκτικές επιθέσεις από γυναίκες και άντρες, όπως “ιερόδουλη”».

Στη συνέχεια σχολίασε για το επίμαχο βίντεο: «Στο επίμαχο βίντεο, ο σύντροφός της την ώρα της πράξης γυρνάει αριστερά και γελάει στον άλλο που τραβούσε. Με αυτό ο κόσμος νόμιζε ότι είναι sex tape και ότι το ήξερε. Ακόμα και τώρα τη βρίζουν χυδαία». Ενώ για την ημέρα που γυρίστηκε πρόσθεσε: «Είχε πιει η κ. Τούνη ένα ποτό και τα έβλεπε όλα θολά και σκοτεινά εκείνο το βράδυ. Και μετά το βίντεο είχε για ένα μήνα σχέση μαζί του. Το να κοιτάς και να γελάς στην κάμερα, δείχνει ότι δεν είναι θύματα. Ας ζήταγαν μία συγγνώμη. Το βίντεο είναι ακόμα στο διαδίκτυο».