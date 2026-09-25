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Την εισαγγελική εντολή για άρση τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένουν οι αστυνομικές αρχές, δήλωσε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν έχει περιέλθει στις αρχές υλικό με μηνύματα ή συνομιλίες από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική διάταξη που θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση των επικοινωνιών.

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Σύμφωνα με την ίδια, η άρση του απορρήτου αφορά όχι μόνο τα κινητά τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και εκείνα των τριών υπαλλήλων που είχαν καταθέσει ως μάρτυρες από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό. Μετά την εισαγγελική και ανακριτική έγκριση, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα μπορούν να προχωρήσουν σε εξειδικευμένο έλεγχο των συσκευών.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τηλεφωνικών κλήσεων, ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να ανακτήσουν γραπτές συνομιλίες, μηνύματα και ψηφιακό υλικό, ακόμη και εάν αυτό έχει διαγραφεί από τις συσκευές.

Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις στο διαδίκτυο για παροχή βοήθειας ή ιατρικές πληροφορίες κατά τις κρίσιμες ώρες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή.