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Πρόσκληση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών προς υποβολή αιτήσεων πρόσληψης στο Ψηφιακό Φροντιστήριο για τη παροχή ψηφιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026 – 2027 απευθύνει το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να παρέχουν την ψηφιακή εκπαίδευση διδάσκουν το απόγευμα μετά το πέρας μαθημάτων των Ημερησίων Λυκείων μέχρι εννέα ώρες των 45 λεπτών την εβδομάδα με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και στο υπόλοιπο ωράριό τους παρέχουν ασύγχρονη εξ αποστάσεως προετοιμασία της διδασκαλίας, προσφέρουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση και προετοιμασία δοκιμασιών.

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Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί ασκούν τα εκπαιδευτικά καθήκοντά τους στους κάτωθι αναφερόμενους τομείς:

α) ανάπτυξη προγράμματος σπουδών για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά και δεν διαθέτουν πρόγραμμα σπουδών,

β) σχεδιασμός και ανάπτυξη του προγράμματος των διαδικτυακών μαθημάτων με βάση τα θέματα που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις,

γ) δημιουργία ενότητας με περιγραφή των 2 προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δραστηριοτήτων και μεθόδων αξιολόγησης,

δ) διδασκαλία μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο, διάρκειας 45 λεπτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας,

ε) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, μέσω παρουσιάσεων, κουΐζ και άλλων πηγών πολυμέσων για την ενίσχυση της μάθησης,

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στ) αξιολόγηση και ανατροφοδότηση η οποία επιτυγχάνεται μέσω σχεδιασμού και διαχείρισης διαδικασιών για την αξιολόγηση της κατανόησης του υλικού από τους/τις μαθητές/τριες και

ζ) άλλες δραστηριότητες συναφείς με την διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΕΠ από 24.09.2026 (ώρα 14.00) έως και 05.10.2026 (ώρα 17.00)

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Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο, που περιλαμβάνει και τα κριτήρια: