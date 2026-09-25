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Στρατιωτική γέφυρα τύπου Bailey τοποθετήθηκε στο ρέμα Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου, σε σημείο όπου το οδικό δίκτυο είχε υποστεί ζημιές.

Η τοποθέτηση της γέφυρας ολοκληρώθηκε πλήρως την Τετάρτη- οι εργασίες είχαν αρχίσει τη Δευτέρα, με το έργο να περατώνεται κατά 70% την ίδια ημέρα. Είχαν προηγηθεί εργασίες αποκατάστασης, σταθεροποίησης πρανών και χωματουργικές παρεμβάσεις στο σημείο απο φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η γέφυρα είναι μήκους 27 μέτρων και μπορεί να δεχθεί φορτίο έως 21 τόνους. Τις εργασίες ανέλαβε η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, η οποία ιδρύθηκε το 2024 στο πλαίσιο της ενίσχυσης του διττού ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Στις εργασίες συμμετείχαν προσωπικό και μέσα της ΔΙΚΑΦΚΑ, καθώς και εκπαιδευόμενοι της Σχολής Μηχανικού από τα βασικά σχολεία Ανθυπολοχαγών και Μόνιμων Λοχιών Τάξεως 2026, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν επί του έργου στην κατασκευή και καθέλκυση γέφυρας Bailey. Είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες αυτοψίες και η τεχνική προετοιμασία του σημείου.