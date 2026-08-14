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Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι ο Λόφος του Λυκαβηττού ανοίγει ξανά για το κοινό από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, μετά την επικαιροποίηση των διαθέσιμων μετεωρολογικών προβλέψεων.

Αντίθετα, ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

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Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, στην κατηγορία 4.

Παράλληλα, η Δημοτική Αστυνομία συνεχίζει τις περιπολίες και την επιτήρηση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ άλλων στον Λυκαβηττό, τον Στρέφη, τον Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια. Για την παρακολούθηση των περιοχών χρησιμοποιούνται drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, οι οποίες μπορούν να εντοπίζουν πιθανές μεταβολές στη θερμοκρασία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο το 24ωρο, με σκοπό την ενημέρωση και την υποστήριξη της Πυροσβεστικής, αλλά και άλλων υπηρεσιών και δήμων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε διαρκή ετοιμότητα παραμένουν και οι υδροφόρες του Δήμου Αθηναίων.

Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες

Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι των επόμενων ημερών, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, συνιστάται να αποφεύγονται:

η χρήση γυμνής φλόγας,

εργασίες που προκαλούν σπινθήρες,

ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση,

η κοπή μετάλλων με τροχό,

η χρήση φλόγιστρου,

καθώς και κάθε άλλη επικίνδυνη ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1595, με τη χρέωση να διαμορφώνεται ανάλογα με τον πάροχο.