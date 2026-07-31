Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις υπηρεσίες του λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Αττική.

Από τα μεσάνυχτα κλείνουν για το κοινό οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου για λόγους ασφαλείας ενώ ενισχύονται οι περιπολίες και η χρήση drones.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση προκειμένου να παρέχει συνδρομή στην Πυροσβεστική και στις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα με κατάλληλα οχήματα και εξοπλισμό.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και να επικοινωνούν με τη γραμμή 1595 σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο.

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Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 5) και των πολύ ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Αττική το Σάββατο 1 Αυγούστου. Από τα μεσάνυχτα κλείνουν για το κοινό οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες, ενεργοποιούνται drones με θερμικές κάμερες και το Κέντρο Επιχειρήσεων θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων:

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Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως αυτή που ισχύει αύριο, Σάββατο 1 Αυγούστου, στην Αττική (Κατηγορία Κινδύνου 5), οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα (διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων), από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, έως νεότερης ενημέρωσης.

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Επιπροσθέτως, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες: Αποφύγετε επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων τις επόμενες ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου, οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως:

● χρήση γυμνής φλόγας,

● εργασία με σπινθήρες,

● ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση,

● κοπή μετάλλων με τροχό,

● χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.