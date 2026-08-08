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Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου, από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, έως νεότερης ενημέρωσης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων (κατηγορία κινδύνου 4).

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων αναφέρει ότι όλες οι υπηρεσίες του θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

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Η δημοτική αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).

Το κέντρο επιχειρήσεων της δημοτικής αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του δήμου.

Ο δήμος καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Απευθύνει επίσης ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει την Κυριακή 9 Αυγούστου και μέχρι νεοτέρας, οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως χρήση γυμνής φλόγας, εργασία με σπινθήρες, ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση, κοπή μετάλλων με τροχό, χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.