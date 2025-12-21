Από αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα μπορούν οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων για να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους στη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22), από τις 09.00 έως τις 14.30.

Δε θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης, που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από Δικαστικές Αρχές.