«Στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση, από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος» κηρύσσει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε συνεχίζοντας το πρόγραμμα δράσης ενάντια στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της χώρας.

Το Δελτίο Τύπου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Στην ανακοίνωσή της συμπληρώνει, πως «οι συνάδελφοι μπορούν να κάνουν χρήση της απόφασης στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν. 4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 “Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της”.

Δημοτικό Σχολείο

«Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση περισσότερων ωρών, συμπληρωματικά, καλούνται οι Σ.Ε.Π.Ε. να το αποφασίζουν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνάδελφοι», καταλήγει το Δελτίο Τύπου.