Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, μετά τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων στα μέσα της εβδομάδας. Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας προχωρά μεθοδικά στη συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων, με στόχο τη διαλεύκανση μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

Σήμερα συνεχίστηκαν οι διαδικασίες στα δικαστήρια της Καλαμάτας, με νέα στοιχεία να προστίθενται στη δικογραφία. Μετά τις πολύωρες καταθέσεις του ανιψιού του θύματος —ιδιοκτήτη του κάμπινγκ— και της νεαρής φίλης του, σειρά είχε ένας επιχειρηματίας από την Αττική. Ο άνδρας, εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, κατέθεσε ενώπιον της ανακρίτριας για περίπου τέσσερις ώρες, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον επιχειρηματία λίγα λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία, γεγονός που τον καθιστά κρίσιμο μάρτυρα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Παράλληλα, οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του 22χρονου μετά το φονικό. Ο ίδιος υποστηρίζει πως διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα, αφήνοντας όμως πολλά σημεία της διαφυγής του αδιευκρίνιστα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση ενός λευκού αυτοκινήτου, που φέρεται να εντοπίστηκε στην περιοχή την ώρα του εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε καταγραφεί στις 7 Σεπτεμβρίου, κατά την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ — περιστατικό για το οποίο είχε ήδη αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ την περασμένη Τρίτη.

Αύριο, Κυριακή, αναμένονται οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων, που κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Οι δύο νέοι αλληλοκατηγορούνται σχετικά με το ποιος μπήκε στο κάμπινγκ τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου, με τον 22χρονο να έχει αναγνωριστεί από τον ανιψιό του θύματος, τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας.