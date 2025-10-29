Συνεχίζεται το «θρίλερ» εδώ και 24 ημέρες σχετικά με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα το βράδυ της Κυριακής της 5ης Οκτωβρίου, καθώς οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τον φυσικό αυτουργό και τα ακριβή κίνητρα του φονικού που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία και όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο 22χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές, ενώ η Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις-«κλειδιά» από πρόσωπα του περιβάλλοντος των θυμάτων.

Advertisement

Advertisement

Νέα κατάθεση γυναίκας – Είδε τους 22χρονους λίγες ώρες πριν το φονικό στη Φοινικούντα

Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ακόμα και την 28η Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, κλήθηκε να καταθέσει γυναίκα που κατοικεί σε κοινότητα έξω από τη Μεσσήνη.

Η μάρτυρας φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο 22χρονων κοντά στο σπίτι της λίγες ώρες πριν τη δολοφονία, ακούγοντας διαλόγους και τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ τους – στοιχεία που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα.

Νέα αυτοψία και αναμονή εργαστηριακών αποτελεσμάτων

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Αναλύσεων και Βαλλιστικών (ΔΕΑΒ) πραγματοποίησε νέα αυτοψία στον χώρο του κάμπινγκ όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν πρόσθετο υλικό και επανεξέτασαν σημεία ενδιαφέροντος, προσπαθώντας να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα δύο κινητά τηλέφωνα των προφυλακισμένων.