Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν γύρω από τη συγκλονιστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, 43 ημέρες μετά το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, που εξακολουθεί να συγκλονίζει τη Μεσσηνία και ολόκληρη τη χώρα.

Παρά το γεγονός ότι δύο άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί, η ανάκριση παραμένει ανοιχτή, με τις διωκτικές Αρχές να συνεχίζουν εντατικά τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Έρευνες σε επιχειρήσεις 32χρονου επιχειρηματία – Στενού φίλου του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα

Λίγο πριν τις 12 χθες το μεσημέρι, κατόπιν εντολής της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε έρευνες σε δύο επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι επιχειρήσεις ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία, στενό φίλο του 33χρονου μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης και παράλληλα εργοδότη του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων. Από τους χώρους αυτούς κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έγγραφα και άλλο υλικό, το οποίο μεταφέρθηκε στην Καλαμάτα συνοδεία αστυνομικών της ΔΕΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον ίδιο επιχειρηματία κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόταν ο ίδιος.

Παράλληλες έρευνες στη Μεσσηνία – Νέο ψηφιακό υλικό στα χέρια των Αρχών

Χθες στη Μεσσηνία, με νέα εντολή της ανακρίτριας πραγματοποιήθηκαν:

• νέα έρευνα στον χώρο του κάμπινγκ,

• νέα έρευνα στην οικία του ενός από τα δύο θύματα,

• και -για πρώτη φορά- έρευνα σε οικία που σχετίζεται με την υπόθεση. Από τους χώρους αυτούς κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ και άλλο ηλεκτρονικό υλικό.

Τα άτομα που συνδέονται με τους χώρους των ερευνών κλήθηκαν στη Διεύθυνση για να υπογράψουν τις σχετικές εκθέσεις κατάσχεσης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασχέθηκε και ένα επιπλέον κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, πληροφορίες περί μετάβασης εμπλεκομένου στη ΓΑΔΑ για κατάθεση δεν επιβεβαιώθηκαν. Κρίσιμες καταθέσεις στα δικαστήρια της Καλαμάτας Ιδιαίτερη κινητικότητα επικράτησε και στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, όπου χθες η νεαρή φίλη του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα κλήθηκε να καταθέσει για τρίτη φορά. Η γυναίκα, που βρισκόταν στο κάμπινγκ τη νύχτα της δολοφονίας και αποτελεί κρίσιμη αυτήκοη μάρτυρα, κατέθετε από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα στην ανακρίτρια. Νωρίτερα, στα δικαστήρια βρέθηκε και ο σύντροφός της, ο οποίος στη συνέχεια κλήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας προκειμένου να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες.

Η έρευνα σε κομβικό σημείο

Η χθεσινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από έντονη κινητικότητα σε Αθήνα, Μεσσηνία και Θεσσαλονίκη, με τις κατασχέσεις ψηφιακού υλικού, τις έρευνες σε πολλαπλούς χώρους και τις πολύωρες καταθέσεις να καταδεικνύουν ότι η ανάκριση βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο. Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά κάθε νέο στοιχείο, επιδιώκοντας να φωτίσουν πλήρως όλα τα δεδομένα μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη.