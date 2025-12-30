Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης για την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας για την υπόθεση της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια. Τα πρώτα στοιχεία από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα του 35χρονου θύματος, αποτυπώνουν τη σφοδρότητα των πυροβολισμών και τη μαζικότητα της ένοπλης επίθεσης.

Η πραγματογνωμοσύνη στο αυτοκίνητο του 35χρονου θύματος, πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά την Κυριακή που μας πέρασε. Οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ξεκίνησαν την εργασία τους στις 8 το πρωί και την ολοκλήρωσαν στις 5 το απόγευμα, έπειτα από μια πολύωρη και εξονυχιστική διαδικασία. Στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης δύο πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από τις δύο εμπλεκόμενες οικογένειες, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ευρήματα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη,του ενός από τα δύο θύματα της υπόθεσης, είχε δεχθεί συνολικά 17 σφαίρες από όπλα ραβδωτής κάννης, δηλαδή πιστόλια και καλάσνικοφ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και τρεις βολές από λειόκαννο όπλο, δηλαδή καραμπίνα.

Χαρακτηριστικό εύρημα της πραγματογνωμοσύνης είναι ότι μία σφαίρα από καλάσνικοφ εισήλθε στο όχημα από την πίσω αριστερή πλευρά και εξήλθε από την αριστερή πόρτα, δείχνοντας τη δύναμη των πυρομαχικών αλλά και την κατεύθυνση των πυροβολισμών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φανούρης Καργάκης έχασε τη ζωή του από δύο βολίδες που προήλθαν από καλάσνικοφ, ενώ είχε τραυματιστεί και από δύο ακόμη βολίδες που φέρονται να προήλθαν από πιστόλι.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή.