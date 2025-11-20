Νέα έρευνα του SkyNews, σχετικά με τον θάνατο του 35χρονου Βρετανού τουρίστα Ματ Τζέφρι τον Μάιο του 2019 στον Λαγανά της Ζακύνθου, αποκαλύπτει ότι υπάρχει κι άλλος ύποπτος εκτός από τους δύο που είχαν συλληφθεί και καταδικαστεί για το περιστατικό, ενώ υποστηρίζει ότι ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους μπορεί στην πραγματικότητα να μην είχε σχέση με ό,τι συνέβη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο κάνει ανοιχτά λόγο για μια σειρά από αποτυχίες των διωκτικών αρχών της Ελλάδας, υπάρχει άνδρας που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό, ο οποίος δεν έχει οδηγηθεί, όπως θα’πρεπε, εδώ και 6 χρόνια στη Δικαιοσύνη.

Advertisement

Advertisement

The widow of a British man who was punched and killed outside a Zante nightclub tells @SkySarahJane that failures in the police investigation are 'very shocking' – as Sky News reveals a potential new suspect.



Full story 🔗 https://t.co/x17TjtHJnB



📺 Sky 501 pic.twitter.com/fnfW5mzV3N — Sky News (@SkyNews) November 19, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ελληνική αστυνομία ανέφερε ότι και οι δύο άνδρες παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους αλλά στα αρχεία του δικαστηρίου βρέθηκε η κατάθεση του ενός από τους δύο στην αστυνομία στην οποία λέει «Δεν ακούμπησα κανέναν» ενώ σε υπόμνημα προς το δικαστήριο της Πάτρας ο ίδιος προσθέτει ότι «δεν έχει καμία ανάμιξη στην εγκληματική πράξη η οποία έγινε από τον συμπατριώτη του Γουίλιαμ Λόκ».

Το όνομα αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ στη δίκη ενώ στο βίντεο όπου πίστευαν ότι έβλεπαν τον Ο’Μπράιεν να χτυπά τον Ματ Τζέφρι, ο άνδρας φορούσε λευκό σορτς ενώ ο Ο’Μπράιεν εκείνο το βράδυ φορούσε μαύρο. Λευκό σορτς φαίνεται στο άλλο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ότι φορά ο Γουίλιαμ Λοκ.

Η μητέρα του Ο’Μπράιεν από τη μεριά της δηλώνει ότι ο γιος της είναι αθώος και ότι «συνελήφθη γιατι η αστυνομία βρήκε ένα λευκό τζιν παντελόνι στο δωμάτιό του». «Η βασική αποτυχία της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι δεν πήραν καταθέσεις μαρτύρων από εκείνο το βράδυ. Άφησαν έτσι τον Λοκ να φύγει από τη Ζάκυνθο, 48 ώρες μετά το περιστατικό», συμπληρώνει η μητέρα.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η παρέα του θύματος είχε έρθει στην Ελλάδα για «μπάτσελορ» πάρτι στον Λαγανά, «στη Μέκκα των νεαρών Βρετανών τουριστών» όπως χαρακτηριστικά λέει το δημοσίευμα, το οποίο περιλαμβάνει και βίντεο από κλειστό κύκλωμα στο κλαμπ όπου ξέσπασε η συμπλοκή.

Το περιστατικό συνέβη την πρώτη μέρα που η παρέα βρισκόταν στο νησί. Στο ίδιο κλαμπ, ήταν και μια παρέα τουριστών από το Έσσεξ της Μ. Βρετανίας, η οποία άρχισε να διαπληκτίζεται και ο 35χρονος Βρετανός μπήκε στη μέση για να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Advertisement

Σε άλλο βίντεο από θαμώνα του κλαμπ, φαίνεται το θύμα, με τα χέρια ανοιχτά, να λέει «αφού το θες, ας το κάνουμε» ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δέχεται χτυπήματα και πέφτει στο πεζοδρόμιο όπου και χτυπά σοβαρά στο κεφάλι.

Η αστυνομία της Ζακύνθου ταυτοποίησε τον Άνταμ Ο’Μπράιεν ως το πρώτο άτομο που έριξε μπουνιά στον 35χρονο και τον φίλο του, Λουκ Μπράουνσντον, ως εκείνον που του έριξε την τελειωτική μπουνιά. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες ενώ αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι. Πήραν ωστόσο άδεια να επιστρέψουν στη Μ. Βρετανία για να δικαστούν, κάτι που συνέβη 4 χρόνια αργότερα.

Δικαστήριο της Πάτρας έκρινε ένοχους τους δύο φίλους από το Έσσεξ και τους καταδίκασε ερήμην σε 12 και 10 χρόνια φυλάκιση. Όταν τον Δεκέμβριο του 2024, δόθηκαν τα νέα στοιχεία στο Δικαστήριο της Πάτρας, εκείνο δεν αθώωσε τον καταδικασθέντα Ο’Μπράιεν αλλά μείωσε την ποινή του σε 3 χρόνια από 10 που ήταν αρχικά.

Advertisement

Τώρα η οικογένεια του θύματος ζητά να δικαστεί ο Λοκ στη Μ.Βρετανία για να μπορέσει και ο Ο’Μπράιεν να απαλλαγεί από το βάρος ενός εγκλήματος που δεν διέπραξε.

Όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον

Ο Ματ Τζέφρι εργαζόταν για τους Ανώνυμους Αλκοολικούς (ΑΑ), είχε μια μικρή κόρη ενώ μεγάλωνε με αγάπη και την κόρη της συζύγου του από προηγούμενο γάμο.

«Στο μυαλό όλων των φίλων και συγγενών, ο Ματ ήταν το πρώτο άτομο που θα καλούσαμε αν χρειαζόμασταν βοήθεια. Ήταν από εκείνους που θα έκαναν τα πάντα για να σε βοηθήσουν» δήλωσε η σύζυγός του.

Advertisement

Φίλος του τον περιγράφει ως «ήρεμο και ευγενικό, που δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε καβγά ούτε ήταν επιθετικός».

(Με πληροφορίες από SkyNews)

Advertisement