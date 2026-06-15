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Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Δράμας μετά την τραγική υπόθεση θανάτου μιας 40χρονης αστυνομικού, η οποία φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον 50χρονο σύντροφό της, επίσης αστυνομικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, όπου ο 50χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα με μαχαίρι, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα. Η 40χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Δράμας, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της.

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Η άτυχη γυναίκα φέρεται να έφερε τρία τραύματα από μαχαίρι, στο στήθος, στην πλάτη και στο πρόσωπο. Ιδιαίτερα συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του 10χρονου παιδιού τους, το οποίο ήταν εκείνο που κάλεσε την Άμεση Δράση ζητώντας βοήθεια, αναφέροντας πως η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να μεταφέρουν τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση οδήγησε τις Αρχές σε περιοχή με πυκνή βλάστηση, σε λόφο έξω από τη Δράμα. Εκεί εντοπίστηκε ο 50χρονος αστυνομικός μέσα σε αυτοκίνητο, χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να έβαλε τέλος στη ζωή του, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία.