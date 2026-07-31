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Η κατάσταση στην Πάρο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις να δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες περιορισμού της.

Τη σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνει βίντεο που δημοσιεύτηκε χθες από τον λογαριασμό «Εποχικοί Πυροσβέστες» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Στο οπτικό υλικό διακρίνονται πυροσβέστες και εθελοντές να επιχειρούν μέσα σε αποπνικτική ατμόσφαιρα και πυκνούς καπνούς, με την ορατότητα να είναι σχεδόν μηδενική. «Πάμε, πάμε, πρέπει να φύγουμε!» ακούγεται να φωνάζει ένας από τους παρευρισκόμενους, αποτυπώνοντας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο πύρινο μέτωπο.

Την ίδια στιγμή, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στο νησί, δίνοντας μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που ευνοούνται από τους ισχυρούς ανέμους.