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Ένα νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε ο Σταύρος Φλώρος, δείχνοντας την πρόοδο που σημειώνει στην αποκατάστασή του καθώς περπατά ξανά με τη βοήθεια «πι».

Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος πριν από σχεδόν δύο μήνες υπέστη ακρωτηριασμό μετά από σοβαρό ατύχημα με σκάφος ενώ ψάρευε, συνεχίζει δυναμικά τον αγώνα του και δεν το βάζει κάτω. Αφού υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις στο Μαϊάμι όπου διακομίστηκε αρχικά, επέστρεψε στα μέσα Ιουλίου στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα της αποθεραπείας του.

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Έκτοτε, ενημερώνει συχνά τους ακολούθους του για την πορεία της υγείας του, δημοσιεύοντας στιγμές από την καθημερινότητά του και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έχει δεχθεί.

Στη νέα του ανάρτηση στο Instagram, ο Σταύρος Φλώρος εμφανίζεται να έχει σηκωθεί από το αναπηρικό αμαξίδιο και να κάνει τα πρώτα του βήματα με τη βοήθεια πι, συνοδεύοντας το σχετικό βίντεο και τις φωτογραφίες με τη λιτή λεζάντα: «Συνέχισε την πρόοδο».