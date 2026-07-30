Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με μια ξεκάθαρη όσο και συγκινητική παρέμβαση ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έστειλε μήνυμα σεβασμού από τη σκηνή της συναυλίας (Τετάρτη, 29/07) του στο Ηράκλειο.

Την ώρα που στην Κρήτη μαίνονται μεγάλες φωτιές σε Ρέθυμνο και Σητεία και και η κοινωνία βρίσκεται συγκλονισμένη από τον χαμό δύο πυροσβεστών, κάποιοι από τους θεατές άναψαν καπνογόνα στον χώρο της συναυλίας, όπως συνηθίζεται στις συναυλίες του Βασίλη.

Advertisement

Advertisement

Όμως, όλες οι ημέρες δεν είναι ίδιες. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν αμέσως τα καπνογόνα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα σταματούσε τη συναυλία.

«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε από τη σκηνή και καταχειροκροτήθηκε.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, μια κίνηση σεβασμού από έναν σπουδαίο τραγουδιστή, έναν μεγάλο καλλιτέχνη.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: Creta24