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Τέλος σε σπείρα ναρκεμπόρων, τα μέλη της οποία διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, έβαλαν τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών, τα οποία εισέβαλαν σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους και πέρασαν χειροπέδες συνολικά σε 9 άτομα, ηλικίας 24 έως 43 ετών.

Ύστερα από πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών διαπίστωσαν ότι η εγκληματική οργάνωση είχε δομημένη ιεραρχική δομή και διαρκή δράση με αρχηγό και 3 υπαρχηγούς. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 και είχαν αναπτύξει αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, καθώς χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, κωδικοποιημένη ορολογία και ορισμένοι εξ αυτών άλλαζαν συχνά τηλεφωνικές συνδέσεις, για να αποφύγουν την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους. Έτσι χρησιμοποιούσαν τις λέξεις «μπριζόλα», «μπίρα», «κρέας», «πράγματα» και «μπαρούτι», αντί για τη ναρκωτική ουσία.

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Πιο συγκεκριμένα, ο 39χρονος αρχηγός, με καταγωγή από την Αλβανία, ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της ενώ είχε υπό την επίβλεψή του τους τρεις υπαρχηγούς της οργάνωσης.

Παράλληλα, καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη ως προς τον τρόπο διακίνησης, τους παρέδιδαν τις ποσότητες κοκαΐνης προς πώληση ενώ στη συνέχεια το κάθε μέλος προέβαινε στην πώληση των ναρκωτικών ουσιών στους πελάτες.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους-καβάτζες» της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

-827,1- γραμμ. κοκαΐνης,

μικροποσότητα κάνναβης,

-3- πιστόλια,

γεμιστήρας από πολεμικό τυφέκιο,

-119- φυσίγγια,

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

-5- οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

τα χρηματικά ποσά των -14.505- ευρώ και των -470- δολαρίων ΗΠΑ,

-3- ασύρματοι,

-7- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

ρόπαλο, σπρέι πιπεριού και -3- μαχαίρια.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης υπολογίζουν οι αστυνομικοί ότι ανέρχεται σε περισσότερα από 900.000 ευρώ.