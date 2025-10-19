Στις 12.00 το μεσημέρι θα μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας για να απολογηθεί ο πρώτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, ενώ για τις 2.00 το μημέρι έχει προγραμματιστεί η μεταγωγή του δεύτερου.

Και οι δύο 22χρονοι, που αντιμετωπίζουν φαριές κατηγορίες, φέρονται να συνεχίζουν να ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον για το ποιος από τους δύο σκότωσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγξ στη Φοινικούντα και τον επιστάτη με ανακριτή και εισαγγελέα θα κληθούν να βρουν την άκρη καθώς και οι δύο έχουν πέσει σε αντιφάσεις.

