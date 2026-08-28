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Βρήκα τρία κουτάβια, ηλικίας μόλις δύο-τριών μηνών, θηλυκά, εγκαταλελειμμένα και απροστάτευτα. Τρία πλάσματα που κάποιος αποφάσισε ότι δεν τα χρειάζεται πλέον και τα πέταξε στον δρόμο, αδιαφορώντας αν θα πεινάσουν, αν θα χτυπηθούν από αυτοκίνητο ή αν θα πεθάνουν από δίψα και αρρώστιες.

Τα βρήκαμε έξω από ένα κτήμα, τα πήραμε αμέσως και τα μεταφέραμε με την σύζυγό μου, σε κτηνίατρο. Την Μελπομένη Ρώνη. Εξετάστηκαν, εμβολιάστηκαν, έβγαλαν βιβλιάριο, μάθαμε ότι θα γίνουν μεγαλούτσικα στα 25 με 30 κιλά και τώρα αναζητούμε ανθρώπους που θα τα υιοθετήσουν υπεύθυνα και θα τους προσφέρουν την οικογένεια που στερήθηκαν. Εμείς έχουμε ήδη δύο πρώην αδεσποτάκια, αρσενικά και μπορεί να χωρέσει και τρίτο μέσα στην οικογένεια.

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Δυστυχώς, βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε καλοκαίρι, κυρίως προς το τέλος της τουριστικής περιόδου. Κάποιοι επισκέπτες βρίσκουν ένα σκυλί ή ένα γατάκι, το κρατούν όσο διαρκούν οι διακοπές τους, παίζουν μαζί του, το ταΐζουν και, όταν έρχεται η ώρα της επιστροφής, το εγκαταλείπουν σαν άχρηστο αντικείμενο.

Υπάρχουν, όμως, και οι αμετανόητοι ιδιοκτήτες που αρνούνται να στειρώσουν τα ζώα τους. Όταν αυτά γεννήσουν, ξεφορτώνονται τα κουτάβια ή τα γατάκια. Τα αφήνουν σε δρόμους και βουνά, τα πετούν στα σκουπίδια, τα κλείνουν σε σακούλες ή τα ρίχνουν σε πηγάδια. Υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που τα θανατώνουν με φρικτούς τρόπους.

Αυτοί δεν είναι απλώς ασυνείδητοι. Είναι εγκληματίες. Εγκληματίες ζωής.

Ο νόμος 4830/2021 απαγορεύει ρητά την εγκατάλειψη ζώου. Προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και διοικητικό πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε ζώο. Για την εγκατάλειψη νεογέννητων, η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί κακούργημα, με κάθειρξη έως δέκα έτη και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ ανά ζώο.

Και οι δράστες μπορούν να εντοπιστούν. Υπάρχουν μάρτυρες, κινητά τηλέφωνα, κάμερες ασφαλείας, βίντεο και αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων. Αρκεί να μη στρέφουμε το βλέμμα αλλού.

Όποιος βλέπει εγκατάλειψη πρέπει να ειδοποιεί αμέσως την Αστυνομία. Η σιωπή και η αδιαφορία αφήνουν τους εγκληματίες ατιμώρητους και καταδικάζουν τα ζώα σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο.

ΥΓ.: Όποιος ενδιαφέρεται για υιοθεσία μπορεί να επικοινωνήσει με το [email protected]