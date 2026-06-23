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Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώων σημειώθηκε στα Παλιάμπελα Αιτωλοακαρνανίας, όταν ένας τουρίστας από το Βέλγιο, που έκανε ποδήλατο στην περιοχή, άκουσε ήχους από κουτάβια και εντόπισε ότι είχαν εγκαταλειφθεί μέσα σε φρεάτιο απορροής όμβριων υδάτων από άγνωστο ή άγνωστους δράστες.

Ο άνδρας ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, ενώ ειδοποιήθηκε και ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας. Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι άνδρες της οποίας ανέσυραν από το εσωτερικό του φρεατίου ένα τσουβάλι όπου βρίσκονταν επτά κουτάβια μέσα στο νερό.

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Όπως αναφέρει το agriniosite.gr, τα τρία από τα επτά κουτάβια είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρείο και νοσηλεύονται, δίνοντας μάχη να επιβιώσουν.

Φωτογραφία: agriniosite.gr

Άλλα αποτρόπαια περιστατικά

Το περιστατικό στα Παλιάμπελα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων υποθέσεων κακοποίησης ζώων που έχουν καταγραφεί μέσα στη χρονιά. Πρόσφατα, στην Κορωνησία Άρτας, αδέσποτος σκύλος βρέθηκε νεκρός λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα στείρωσης, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και κινητοποίηση για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αντίστοιχα, στη Γαστούνη Ηλείας καταγγέλθηκε περιστατικό κατά το οποίο αδέσποτος σκύλος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, παρασύρθηκε σκόπιμα από όχημα, προκαλώντας αγανάκτηση σε κατοίκους και φιλοζωικές οργανώσεις.

Παράλληλα, στα Χανιά καταγράφηκε ακόμη μία υπόθεση που αφορούσε συνθήκες κακοποίησης σκύλου. Μετά από σχετικές καταγγελίες και παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, το ζώο απομακρύνθηκε από τον χώρο όπου βρισκόταν και παραδόθηκε σε φιλοζωική οργάνωση για φροντίδα και προστασία.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν ότι το πρόβλημα της κακοποίησης ζώων εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τη χώρα, επαναφέροντας τη συζήτηση γύρω από την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.