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Σταδιακή βελτίωση εμφανίζει η υγεία του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στα Χανιά. Οι θεράποντες γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του, ωστόσο η νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων συνεχίζεται υπό στενή επίβλεψη.

Σημάδια βελτίωσης της υγείας του 3χρονου κοριτσιού

Όπως γνωστοποίησε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο ekriti, η μικρή ασθενής παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων, αλλά πλέον έχει βγει από τη μηχανική υποστήριξη και αναπνέει αυτόνομα.

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Αν και η αποδέσμευση από τον αναπνευστήρα αποτελεί ένα θετικό βήμα, το ιατρικό προσωπικό διατηρεί επιφυλάξεις για τη νευρολογική της κατάσταση. Σύμφωνα με τον κ. Χαλκιαδάκης, η επικοινωνία του παιδιού με το περιβάλλον παρουσιάζει ακόμη δυσκολίες, καθώς δεν έχει αρχίσει να μιλάει, ενώ η επαφή του δεν έχει επανέλθει πλήρως στα φυσιολογικά επίπεδα.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δοθεί στο κοριτσάκι ένα τάμπλετ, με το οποίο περνά μέρος της ημέρας του βλέποντας παιδικά βίντεο και παίζοντας παιχνίδια από το κρεβάτι της ΜΕΘ Παίδων.

Η βελτίωση της κατάστασής του έρχεται λίγες ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας αφύπνισής του από την καταστολή, την οποία είχαν αποφασίσει οι θεράποντες ιατροί, επιχειρώντας να αξιολογήσουν την ανταπόκρισή του και τη νευρολογική του λειτουργία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το 3χρονο κορίτσι είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι. Οι γιατροί που το εξέτασαν διαπίστωσαν βαριά εγκεφαλική κάκωση και συγκεκριμένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, κρίνοντας αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η εικόνα που παρουσίαζε το παιδί προκάλεσε από την πρώτη στιγμή έντονο προβληματισμό στις αρχές και στους γιατρούς, καθώς εντοπίστηκαν πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε αναφέρει δημόσια ότι το κοριτσάκι περιγραφόταν από τους θεράποντες ιατρούς ως «αρκετά κακοποιημένο», επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των ευρημάτων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.