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Η φοιτήτρια εφάρμοσε άμεσα τεχνικές Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και χρησιμοποίησε έναν από τους νέους αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.

Το ΕΚΠΑ έχει εγκαταστήσει συνολικά 106 απινιδωτές στις εγκαταστάσεις του, ενισχύοντας την ετοιμότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης των φοιτητών στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τη χρήση απινιδωτή.

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Μια φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωση ενός άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή έξω από τη Σχολή. Χάρη στην άμεση αντίδρασή της, την εκπαίδευσή της στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, ο άνδρας έλαβε έγκαιρα τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, πριν φτάσει η εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και έγινε γνωστό μέσω ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

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Χρησιμοποίησε έναν από τους νέους απινιδωτές του ΕΚΠΑ

Καθοριστικής σημασίας αποδείχθηκε και η άμεση πρόσβαση σε Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED).

Η φοιτήτρια χρησιμοποίησε έναν από τους απινιδωτές που έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο στους χώρους του, ενώ η άμεση εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σε συνδυασμό με την έγκαιρη απινίδωση συνέβαλαν καθοριστικά στη διάσωση της ζωής του άνδρα.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς έγινε γνωστό στις 29 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, με το ΕΚΠΑ να το χαρακτηρίζει ίσως ως την καλύτερη είδηση της ημέρας.

ΕΚΠΑ: 106 απινιδωτές σε κτήρια και εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου

Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS), την ΚΑΡΠΑ και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Το Πανεπιστήμιο έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση 106 Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών και 106 κιτ πρώτων βοηθειών σε κτήρια και χώρους του, μετά από δωρεά της UNI-PHARMA ΑΕ του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη.

Μάλιστα, στις 25 Σεπτεμβρίου είχε πραγματοποιηθεί στην ίδια την Ιατρική Σχολή, στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας «Γ. Κοτζιάς», εκπαίδευση της πανεπιστημιακής κοινότητας στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής, στην ΚΑΡΠΑ και στη χρήση απινιδωτή.

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Η πραγματική διάσωση ανθρώπινης ζωής λίγες ημέρες αργότερα αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία τόσο της ύπαρξης του κατάλληλου εξοπλισμού σε χώρους με μεγάλη καθημερινή προσέλευση όσο και της εκπαίδευσης ανθρώπων που μπορούν να παρέμβουν στα κρίσιμα πρώτα λεπτά μιας καρδιακής ανακοπής.

Η ανακοίνωση για το περιστατικό

«Σώθηκε μία ανθρώπινη ζωή!

Χθες, ένας διερχόμενος υπέστη αιφνίδια καρδιακή ανακοπή έξω από την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ. Φοιτήτρια της Σχολής, εκπαιδευμένη στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ανταποκρίθηκε άμεσα και χρησιμοποίησε έναν από τους αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές που τοποθετήθηκαν πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο.

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Η άμεση εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και η έγκαιρη απινίδωση συνέβαλαν καθοριστικά στη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

Ίσως η καλύτερη είδηση για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς!»

(Με πληροφορίες από foititikanea.gr)

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