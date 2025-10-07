Τη μη ύπαρξη καμερών που κατέγραψαν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

«Δεν έχουμε εικόνα του δράστη την στιγμή της δολοφονίας, πέρα από ένα βασικό πρόσωπο το οποίο φαίνεται ότι είδε και άκουσε τη συζήτηση του ενός θύματος με τον δράστη και στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε» δήλωσε στην ERT News η αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Απαντώντας σε ερώτηση για τυχόν ύπαρξη συνεργού η κα Δημογλίδου δήλωσε: «Μέχρι στιγμής πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει στοιχείο που να μας δείχνει ότι υπάρχει συνεργός του δράστη. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι κάποιος ανέμενε τον άνθρωπο και στη συνέχεια τον μετέφερε σε άλλο σημείο. Οι πληροφορίες που είχε η αστυνομία δείχνουν ότι μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο έφτασε, ίσως με κάποιο δίκυκλο, και αποχώρησε με αυτό από το σημείο. μόνος του».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους της εκπομπής, Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, είναι δύσκολο για τους αστυνομικούς που διερευνούν την περίεργη αυτή υπόθεση να βρουν βιντεοληπτικό υλικό και από την ευρύτερη περιοχή.

Μιλώντας για τον αυτόπτη μάρτυρα η κα Δημογλίδου ανέφερε ότι έχει δει την στιγμή της δολοφονίας. «Προσπάθησε και ο ίδιος να φύγει από το σημείο για να μην τον τραυματίσει θανάσιμα και τον ίδιο ο δράστης» είπε σημειώνοντας ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές από άτομα, εκτός του κάμπινγκ ,που είδαν κάποιες κινήσεις χωρίς ακόμη να έχουν επιβεβαιωθεί, όπως και ορισμένοι που κατάφεραν να δουν την αποχώρηση του δράστη από το κάμπινγκ.

Αναφορικά με το όπλο του φονικού η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δήλωσε ότι πιθανότατα ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο, καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο.

«Έχουμε μόνο έξι πυροβολισμούς» σήμείωσε επισημαίνοντας ότι αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δείξει με ποιον τρόπο έχουν καταλήξει τα θύματα.

Ερωτηθείσα για το κίνητρο της δολοφονίας και το διάλογο μεταξύ του δράστη και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης τόνισε ότι η συνομιλία, σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ασχολούνται με την υπόθεση, είναι ότι έγινε για να τραβήξει ο δολοφόνος την προσοχή του θύματος και να καταφέρει να οπλίσει ο ίδιος το χέρι του πριν τραυματίσει θανάσιμα τα θύματα.